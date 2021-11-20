Президент федерации автоспорта Дагестана и автомобильный блогер погибли в массовой аварии в Москве

Сегодня, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный дептранс.

По данным ГИБДД, водитель BMW 6 серии выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами. За рулем автомобиля был автомобильный блогер Саид Губденский — он погиб. Менеджер Губденского подтвердил его смерть. Со ссылкой на заявление прокуратуры РИА «Новости» сообщает, что блогер ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.

В аварии также погиб президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, пишет РИА «Новости». Он находился в одной машине с Губденским. Министерство спорта Дагестана подтвердило его гибель.