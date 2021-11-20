В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Из‑за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе продолжает действовать повышенный, «желтый» уровень опасности. До полуночи субботы в Москве возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, до 11:00 понедельника — налипание мокрого снега, отмечает метеослужба.

Гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха в ближайшие двое суток будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов. Это создаст условия для гололедицы, пишет «Интерфакс».

Атмосферное давление в Москве утром в субботу упало до 721 мм ртутного столба — был побит рекорд, установленный в 2008 году.