перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президент федерации автоспорта Дагестана и автомобильный блогер погибли в массовой аварии в Москве 20:12
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков 19:42
В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере 19:02
Дисквалификация российского теннисиста, новое кино о Дэвиде Боуи и другие новости
17:10 дайджест
Делрой Линдо присоединился к актерскому составу «Блэйда» от Marvel 16:55
СК не будет заводить дело против петербурженки, выгонявшей с игровой площадки детей с аутизмом 16:08
Исследователи: новая разновидность дельта-штамма часто вызывает бессимптомное течение коронавируса 15:46
Документальный фильм о The Beatles Питера Джексона будет идти почти 8 часов 14:43
Hulu/YouTube
В сети появился первый трейлер фильма «Мать/Андроид». В главной роли Хлоя Грейс Морец 14:24
В Центре имени Гамалеи оценили возможный срок спада четвертой волны COVID-19 13:34
В Петербурге второй день подряд фиксируют рекорд по вакцинации 13:14
Умер основатель Subway Питер Бак 12:44
Карди Би выпустила новый трек «Bet It» 12:35
Бретт Морген готовит к выпуску фильм о Дэвиде Боуи на основе «тысяч часов» неизданных видео 12:07
Vladimir Fedotov/Unsplash
В России выявили 37 120 новых случаев COVID-19 11:22
Умер актер Валерий Гаркалин 10:58
Суд присяжных оправдал американца, застрелившего двух человек во время протестов BLM 10:44
Российского теннисиста Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг 9:30
«Аэрофлот» поднимет цены на билеты из‑за увеличения топливного сбора 8:53
Access/YouTube
На Discovery+ выйдет документальный фильм об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд 1:33
Отключить рекламу

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Денис Ламехов
Сегодня в 19:42

За сутки в Москве выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Из‑за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе продолжает действовать повышенный, «желтый» уровень опасности. До полуночи субботы в Москве возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, до 11:00 понедельника — налипание мокрого снега, отмечает метеослужба.

Гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха в ближайшие двое суток будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов. Это создаст условия для гололедицы, пишет «Интерфакс».

Атмосферное давление в Москве утром в субботу упало до 721 мм ртутного столба — был побит рекорд, установленный в 2008 году.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить