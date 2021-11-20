Дисквалификация российского теннисиста, новое кино о Дэвиде Боуи и другие новости

В возрасте 67 лет от коронавируса скончался актер Валерий Гаркалин. Он был известен по работе в картинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша».

За последние сутки в России выявили 37 120 новых случаев COVID-19 — это на 1602 меньше, чем вчера. Выздоровели 36 172 человека, умерли 1254.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что если наметившаяся динамика по снижению заболеваемости COVID-19 сохранится в течение одной-двух недель, то можно будет говорить о спаде четвертой волны пандемии. «Сейчас тенденция хорошая», — сообщил он.

Суд присяжных в США оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса, который застрелил двух человек во время протестов BLM. Государственный обвинитель предлагала назначить ему наказание в виде пожизненного заключения.

Российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев из‑за положительной допинг-пробы во время турнира серии «Челленджер». Все его рейтинговые и призовые очки аннулированы.

Режиссер Бретт Морген, номинировавшийся на «Оскар» за картину «На канатах» и снявший ленту «Кобейн: Чертов монтаж», готовит к выходу фильм о Дэвиде Боуи. В основе ленты — «тысячи часов» неизданных видеозаписей.

Трехсерийный документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back» будет идти в общей сложности почти 8 часов. Он расскажет о создании последнего альбома ливерпульской четверки.

О скандальном романе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут документальный фильм. Он выйдет на стриминговой платформе Discovery+. В картине используют домашние видео актеров и судебные материалы — они помогут рассказать историю с обеих точек зрения.

Вышел дебютный трейлер фильма «Мать/Андроид». В нем Хлоя Грейс Морец играет беременную девушку, которая вместе со своим бойфрендом пытается спастись от роботов.

Карди Би выпустила трек «Bet It» к дебютному фильму Халле Берри «Удары». В сети также появился альбом саундтреков, в записи которого приняли участие H.E.R., Saweetie, City Girls, Latto, Flo Milli и другие артистки.