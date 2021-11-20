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Делрой Линдо присоединился к актерскому составу «Блэйда» от Marvel

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:55

Актер Делрой Линдо присоединился к актерскому составу нового фильма «Блэйд» от Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кого сыграет Линдо, пока неизвестно. Сюжет и дата релиза также не раскрываются. Съемки предварительно стартуют летом 2022 года.

Главную роль в «Блэйде» исполнит Махершала Али («Зеленая книга»), а снимет его Бассам Тарик, наиболее известный по работе над музыкальной драмой «Откуда ты родом?».

В качестве сценариста ранее была выбрана Стейси Осей-Кюффур («Беги», «Хранители»). Она станет первой чернокожей женщиной, которая напишет сценарий для фильма Marvel.

Блэйд — охотник на вампиров, обладающий сверхчеловеческой силой и выносливостью, а также иммунитетом к укусам вампиров. В оригинальной серии фильмов роль супергероя исполнил Уэсли Снайпс.

О перезапуске «Блэйда» стало известно на фестивале Comic-Con, который прошел в Сан-Диего в 2019 году. Подробности проекта пока неизвестны, как и точная дата выхода на экраны.

Актер Делрой Линдо наиболее известен по ролям в фильмах «Угнать за 60 секунд», «Достать коротышку», «Противостояние», «Чувствуя Миннесоту», «Ромео должен умереть» и «Грабеж».

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