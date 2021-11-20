Исследователи: новая разновидность дельта-штамма часто вызывает бессимптомное течение коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в котором сравнили особенности дельта-штамма коронавируса и различных его вариантов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, 1399 из которых оказались положительными. Наибольшее внимание уделили ответвлению AY.4.2 — он начал распространяться в Британии в середине октября и чуть позже был выявлен в России.

Согласно данным исследования, только у 33% из всех заразившихся этим вариантом дельта-штамма наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку и кашель.

«Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса», — прокомментировала полученные выводы соавтор исследования Кристл Донелли.

За последние сутки в России выявили 37 120 новых случаев COVID-19. Выздоровели 36 172 человека, умерли — 1254.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 255,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,7 млн).