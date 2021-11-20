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В сети появился первый трейлер фильма «Мать/Андроид». В главной роли Хлоя Грейс Морец

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

В сети появился дебютный трейлер фильма «Мать/Андроид» с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Премьера киноленты запланирована на 17 декабря 2021 года.

В ролике показали беременную девушку Джорджию и ее парня Сэма, пытающихся прорваться через зону «No Man’s Land», которая охраняется роботами. Так они надеются добраться до безопасного места в Бостоне, чтобы девушка смогла родить.

По сюжету беременная девушка вместе со своим парнем пытается сбежать из страны, в которой идет война с искусственным интеллектом.

Фильм «Мать/Андроид» стал режиссерским дебютом Маттсона Томлина, который ранее написал сценарий к «Бэтмену» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Помимо Морец в киноленте снимаются Элджи Смит («Эйфория») и Рауль Кастильо («В поиске»).

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