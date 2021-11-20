В Центре имени Гамалеи оценили возможный срок спада четвертой волны COVID-19

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что если наметившаяся динамика по снижению заболеваемости коронавирусом сохранится в течение одной-двух недель, то можно будет говорить о спаде четвертой волны пандемии. Об этом сообщает «Радио Спутник».

«Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, — прим. ред.) хорошая», — сообщил Бутенко. При этом окончание текущей волны заболеваемости не будет означать конец пандемии. «Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против ковида. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов», — заявил ученый.

За последние сутки в России выявили 37 120 новых случаев COVID-19. Выздоровели 36 172 человека, умерли — 1254.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 255,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,7 млн).