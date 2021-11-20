В Петербурге второй день подряд фиксируют рекорд по вакцинации

18 ноября, в четверг, в Петербурге от коронавируса вакцинировались более 36 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это стало рекордом за всю прививочную кампанию в городе. 17 ноября, в среду, прививку от коронавируса сделали 35 913 человек.

18 ноября первым компонентом вакцинировались 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций.

«Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ», — отметили в комитете по здравоохранению 19 ноября.

Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Александр Беглов хотел бы добиться, чтобы в день прививались по 40 тыс. человек.

19 ноября стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Вакцинация первым компонентом прививки от коронавируса проведена более 66 млн раз, полная вакцинация — более 58 млн.