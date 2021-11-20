Карди Би выпустила новый трек «Bet It»

«Мне очень понравилось работать над ним вместе с Халли Берри и остальными замечательными артистами, которые внесли свой вклад в саундтрек», — написала певица.

Американская певица Карди Би выпустила трек «Bet It». Она написала его специально дебютному фильму Халли Берри «Bruised» («Удары», «В синяках»).

В сети также появился альбом саундтреков в фильму. Это первая в истории полностью женская хип-хоп-пластинка, которая была спродюсирована Карди Би и Халли Берри.

В ее записи приняли участие H.E.R., Saweetie, City Girls, Latto, Flo Milli и другие артистки.