В России выявили 37 120 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1602 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3371 до 3239. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.