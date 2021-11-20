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В России выявили 37 120 новых случаев COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:22

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1602 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3371 до 3239. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 294 188. За сутки умерли 1254 человека — сколько и вчера. За все время скончались 262 843 пациентов. Выздоровели 36 172 человека, за весь период — 7 992 426.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 255,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,7 млн).

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