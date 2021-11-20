Российского теннисиста Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

36-летнего российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной теннисной федерации (ITF).

Спортсмен признал свою вину и согласился на 20-месячную дисквалификацию, которая начала отсчитываться с 18 ноября.

Допинг-проба Габашвили дала положительный результат на фуросемид. Таким образом, все его рейтинговые и призовые очки были аннулированы.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заявил, что спортсмен попался еще полгода назад «по глупости», а решение опубликовали только сейчас.

«Выпил мочегонное лекарство и не проконсультировался с ITF. Обидно, что из‑за такого получает наказание на ровном месте», — добавил он.

Габашвили является серебряным призером Универсиады 2011 года. В 2016 году он занимал 43-е место мирового рейтинга — наивысшую позицию в своей карьере. В настоящее время спортсмен находится на 270-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.