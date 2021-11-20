«Аэрофлот» поднимет цены на билеты из‑за увеличения топливного сбора

С 22 ноября российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Для рейсов по России стоимость изменится на 550 рублей (с 1650 до 2200 рублей), для международных — на 10 евро (с 20 до 30 евро). Указанная цена действительна для билетов в классе «эконом». В «комфорте» топливный сбор в полтора раза выше, в бизнесе — в два раза.

По словам представителя «Аэрофлота», это вынужденная мера из‑за повышения стоимости керосина в 2021 году более чем на 50%.

«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор является мерой частичной компенсации затрат на горючее. В структуре расходов авиакомпании на топливо приходится более 30% затрат», — добавил он.

Представитель авиакомпании также пояснил, что повышение коснется билетов на рейсы, которые выполняются под коммерческим управлением «Аэрофлота», а значит и на рейсы дочерней компании «Россия». «Победы» повышение цен не коснется.