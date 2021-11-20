Умер фотограф Мик Рок. Он делал снимки Дэвида Боуи, Queen и The Ramones

Британский фотограф Мик Рок скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил его официальный твиттер-аккаунт. Рок был известен снимками звезд рок-сцены, таких как Дэвид Боуи, Queen и The Ramones.

Представители фотографа отметили, что он «совершил юнгианское путешествие в другой мир» после того, как провел свою жизнь, «делая именно то, что любил, всегда в собственном восхитительно возмутительном духе».

«Те, кто имели удовольствие существовать на его орбите, знали, что Мик был всегда гораздо большим, нежели „человеком, который заснял 70-е“. Он был фотографическим поэтом — подлинной природной силой», — написали они.

Близкие Рока добавили, что он был «человеком, очарованным образом» и «мистическим созданием», который «впитывал визуальные изображения с помощью своих линз и погружал себя в их искусство, создавая таким образом одни из самых восхитительных снимков, которые когда‑либо видела рок-музыка».

«Давайте не будем скорбеть о потери, а вместо этого отпразднуем потрясающую жизнь и экстраординарную карьеру Майкла Дэвида Рока», — добавили в сообщении.

Мик Рок стал известен благодаря сотрудничеству с Дэвидом Боуи. В 1970-х годах он стал личным фотографом музыканта, снял обложку его альбома Pin Ups, а также срежиссировал видеоклипы на песни «Space Oddity», «Life on Mars?», «The Jean Genie» и «I’m Only Dancing».

Также Рок работал с Лу Ридом, The Stooges, The Ramones, Джоанной Джетт, Оззи Осборном, Queen. В 2020 году он создал обложку для альбома Майли Сайрус «Plastic Hearts». Также фотограф снимал Фаррела Уильяа, Кейт Мосс, Энди Уорхола и Трумена Капоте.