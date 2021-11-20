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На Discovery+ выйдет документальный фильм об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:33

Стриминговый сервис Discovery+ покажет документальный фильм «Джонни против Эмбер». Он расскажет о взаимоотношениях Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщил Deadline.

Картина будет разделена на две части, в которых, по информации издания, история будет рассказана с точки зрения каждого из экс-супругов. Сперва создатели ленты представят взгляд Деппа, который убежден, что женился на лгунье.

Затем фильм перейдет к позиции Херд: та утверждает, что мужчина ее мечты превратился в браке в жестокого, зависимого от наркотиков абьюзера. В «Джонни против Эмбер» можно будет увидеть интервью адвокатов кинозвезд и других их знакомых.

Авторы картины обещают, что зрители смогут познакомиться с редкими архивными кадрами и аудиозаписями. Продюсерами проекта выступают Ник Хорнби, Фран Бейкер и Мэтт Рейд.

«Через записи, домашние видео и текстовые сообщения, показанные в суде, этот фильм предлагает зрителям редкое и важное понимание брака, который сложился трагически неправильно, и крайне важного вопроса домашнего насилия», — заявил Ник Хорнби.

Депп и Херд поженились в 2015 году, однако уже спустя год актриса подала на развод, попутно обвинив супруга в домашнем насилии. В 2020 году в твиттере были выложены неподтвержденные записи разговоров артистов, на которых Депп просит не причинять ему боль, а Херд признается, что сама применяла насилие к мужу. Депп обвинил бывшую супругу в клевете и фальсификации побоев.

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