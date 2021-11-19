Минюст включил в реестр иноагентов две организации, созданные координаторами «Голоса»*

Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов ООО «Честные выборы» и фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов»**. Об этом сообщил сайт ведомства. Организации созданы участниками движения «Голос»*.

Оба объединения связаны с Алексеем Петровым*** — куратором «Голоса» в Иркутской области. Он основал «Честные выборы» и был соучредителем «Иркутского союза библиофилов» наряду с другими людьми, занесенными в реестр СМИ-иноагентов.

Фонд вместе с Петровым запустили Аркадий Любарев, Владимир Жилкин, Михаил Тихонов, Владимир Жилинский, София Иванова, Инна Карезина, Полина Костылева, Александр Лютов, Артем Важенков, Александр Грезев, Андрей Гусев, Владимир Егоров, Вероника Каткова, Екатерина Кильтау, Виталий Ковин, Сергей Пискунов и Илья Пигалкин***.

Сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц заявил в своем телеграм-канале, что «Иркутский союз библиофилов» признали СМИ-иноагентом по ошибке. Он уверен, что в Минюсте посчитали, будто Петров создал это юридическое лицо для отчетности в соответствии с законом о иноагентах. Однако организация была основана еще в 2005 году.

*«Голос» — общественное движение, занимающееся защитой прав избирателей в России, внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**ООО «Честные выборы» и фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента.

***Алексей Петров, Аркадий Любарев, Владимир Жилкин, Михаил Тихонов, Владимир Жилинский, София Иванова, Инна Карезина, Полина Костылева, Александр Лютов, Артем Важенков, Александр Грезев, Андрей Гусев, Владимир Егоров, Вероника Каткова, Екатерина Кильтау, Виталий Ковин, Сергей Пискунов и Илья Пигалкин включены Минюстом РФ в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.