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Зрители Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов

Денис Ламехов
Сегодня в 22:48

Зрители Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов за последние пять месяцев. Об этом сообщает РБК.

Самой популярной отечественной картиной на Netflix стал «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Лента держалась в топ-10 в течение четырех недель, а общее количество часов просмотра за все время превысило 57 млн.

Первая пятерка российских кинокартин по количеству часов просмотра выглядит следующим образом:


  • «Майор Гром: Чумной доктор»: 57,2 млн;
  • «Чернобыль»: 13,8 млн;
  • «Серебряные коньки»: 12,3 млн;
  • «Вторжение»: 10,3 млн;
  • «Спутник»: 3,3 млн.

Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов 17 ноября. Наиболее впечатляющий результат показал первый сезон «Игры в кальмара»: его за последние 28 дней смотрели на протяжении 1,65 млн часов.

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