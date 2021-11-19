Зрители Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов за последние пять месяцев. Об этом сообщает РБК.
Самой популярной отечественной картиной на Netflix стал «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Лента держалась в топ-10 в течение четырех недель, а общее количество часов просмотра за все время превысило 57 млн.
Первая пятерка российских кинокартин по количеству часов просмотра выглядит следующим образом:
- «Майор Гром: Чумной доктор»: 57,2 млн;
- «Чернобыль»: 13,8 млн;
- «Серебряные коньки»: 12,3 млн;
- «Вторжение»: 10,3 млн;
- «Спутник»: 3,3 млн.
Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов 17 ноября. Наиболее впечатляющий результат показал первый сезон «Игры в кальмара»: его за последние 28 дней смотрели на протяжении 1,65 млн часов.