Зрители Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов за последние пять месяцев. Об этом сообщает РБК.

Самой популярной отечественной картиной на Netflix стал «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Лента держалась в топ-10 в течение четырех недель, а общее количество часов просмотра за все время превысило 57 млн.