Российский музыкант Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) представил первую часть нового альбома «Выход в город».
В нее вошли десять треков, а на заглавную композицию был снят клип. В нем исполнитель играет на акустической гитаре в вестибюле одной из станций московской подземки — и делает это в окружении людей с птичьими головами.
«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из „Октябрьской“-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив».
Российский журналист Юрий Дудь назвал первую часть «Выхода в город» «сильнейшим и важнешим высказыванием о том, что происходит вокруг». Всего на пластинке будет 20 композиций — полная версия альбома станет доступна 17 декабря.