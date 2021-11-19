Журнал Science опубликовал исследование эволюционного биолога из Университета Аризоны Майкла Воробья — он утверждает, что установил личность первого человека, у которого был зарегистрирован коронавирус.

Автор исследования составил подробный график всех задокументированных случаев COVID-19 до момента, как была объявлена пандемия. Согласно данным Воробья, первой заболевшей стала женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в городе Ухань — на нем также продают диких животных и продукцию из них. Она заболела 11 декабря 2019 года. После этого в местные больницы с аналогичными симптомами начали попадать другие торговцы и посетители рынка.

Результаты исследования опровергают данные властей Уханя. Они утверждали, что первым заболевшим стал 41-летний мужчина, живший в нескольких десятках километров от рынка и не посещавший его. Он обратился к врачу 8 декабря. Администрация города утверждала, что мужчина не был связан с рынком — а значит рынок не является источником распространения инфекции.

Однако, по данным исследователя из Университета Аризоны, 8 декабря мужчина обращался к врачам с больным зубом, который необходимо было удалить. В материале утверждается, что коронавирусом он заболел только 16 декабря и спустя неделю был госпитализирован.

Ученый отмечает, что большинство ранних случаев заболевания указывают на западную часть рынка, где размещались клетки с енотовидными собаками. Однако он уточняет, что установить связь возникновения заболевания с животными без образцов, взятых во время появления вируса, возможно никогда не удастся.