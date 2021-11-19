В петербургском клубе «Морзе» выступит группа «Электрофорез»

Музыканты, называющие себя дарквейв-дуэтом, исполнят на концерте треки из своего недавнего альбома «505» — он вышел в феврале. В нем артисты совместили синти-поп и народные напевы.

Синти-поп-группа «Электрофорез» организует концерт в петербургском клубе «Морзе». Он пройдет 21 ноября. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы выступления.

«Мы сознательно используем славянские народные мотивы в некоторых песнях, это добавляет меланхолии даже в мажорные композиции», — отметил вокалист коллектива Иван Курочкин.

Приобрести билеты на выступление можно здесь. Они стоят от 800 до 3000 рублей. Позднее, в декабре, музыкантов можно будет послушать и в Москве: они запланировали концерты в Aglomerat 11 и 12 декабря.

«Электрофорез» с 2012 года выпустил три полноформатных альбома, шесть мини-альбомов и десять синглов. Изначально группа писала экспериментальную электронику, а впоследствии пришла к мрачному синти-попу и дарквейву.

Ранее «Афиша Daily» говорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.