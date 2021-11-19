перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый альбом Адель, обещания Оксимирона и другие новости дня
20:00 дайджест
Terelya выпустила альбом «Так и должно быть». Он записан в коллаборации с Антоном Макаровым 19:45
В петербургском клубе «Морзе» выступит группа «Электрофорез» 18:43
Kavinsky выпустил первый за восемь лет трек «Renegade» 18:20
«Интерфакс»: полиция задержала предполагаемых участников еще одной съемки на фоне храма 18:14
Телеканал Arte покажет документальный фильм «Мужество» о протестах в Беларуси 17:58
Bleeping Computer/Twitter
Музыкальный плеер Winamp подготовил перезапуск приложения 17:37
Earl Sweatshirt выпустил клип на трек «2010» 17:07
Фанаты посмотрели тизер «Южного Парка» и принялись рисовать фан-арт с повзрослевшими героями 16:54
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% 16:42
Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде 16:21
Кадр из сериала «Люпен»
В Париже начались съемки третьей части сериала «Люпен» с Омаром Си 16:21
На ВДНХ залили самый большой каток Москвы. Он откроется в конце ноября 15:39
Nike запустил свой вариант цифровой вселенной — на игровой платформе Roblox 15:35
Голосовой помощник Алиса научилась озвучивать книги 15:19
@baykweef/Twitter
Группу о принцессе Диане захватили тролли и наполнили мемами. Реальных поклонников не осталось 15:14
«Глянул Первый натощак»: ATL спел о пропаганде в треке «Ящик» 15:04
RTVI: творчество Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков 14:45
В Москве состоится трибьют-шоу t.A.T.u. «200 по встречной» 14:24
Sub Urban выпустил трек «Paramour». Он записал его вместе с Aurora 14:19
Отключить рекламу

В петербургском клубе «Морзе» выступит группа «Электрофорез»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

Синти-поп-группа «Электрофорез» организует концерт в петербургском клубе «Морзе». Он пройдет 21 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы выступления.

Музыканты, называющие себя дарквейв-дуэтом, исполнят на концерте треки из своего недавнего альбома «505» — он вышел в феврале. В нем артисты совместили синти-поп и народные напевы.

«Мы сознательно используем славянские народные мотивы в некоторых песнях, это добавляет меланхолии даже в мажорные композиции», — отметил вокалист коллектива Иван Курочкин.

Приобрести билеты на выступление можно здесь. Они стоят от 800 до 3000 рублей. Позднее, в декабре, музыкантов можно будет послушать и в Москве: они запланировали концерты в Aglomerat 11 и 12 декабря.

«Электрофорез» с 2012 года выпустил три полноформатных альбома, шесть мини-альбомов и десять синглов. Изначально группа писала экспериментальную электронику, а впоследствии пришла к мрачному синти-попу и дарквейву.

Ранее «Афиша Daily» говорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить