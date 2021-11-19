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Телеканал Arte покажет документальный фильм «Мужество» о протестах в Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58

Европейская медиакомпания Arte приобрела права на показ документального фильма Алексея Палуяна «Мужество», посвященного массовым протестам в Беларуси в 2020 году. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Ленту уже показывали на Берлинском кинофестивале, а в ближайшее время ее представят на Международном фестивале документального кино в Амстердаме. После этого картину можно будет посмотреть на телеканале Arte, премьера запланирована на начало 2022 года.

«Мужество» рассказывает о трех участниках подпольной театральной труппы, которые вместе с другими своими соотечественниками решают выступить против итогов президентских выборов — их победителем признали Александра Лукашенко.

Автор картины следует за героями и показывает силу надежды белорусского народа на перемены и смену власти, а затем запечатлевает, как жестоко силовики останавливали митингующих, грубо задерживая их и избивая.

«Это фильм о правде. Кто ее высказывает, принимает в расчет репрессии и даже смерть. После президентских выборов в августе 2022 года сотни тысяч уже не отводят глаза в сторону, протестуют за мирную смену власти», — прокомментировал Палуян.

Актеры, ставшие центральными фигурами ленты, вынуждены были покинуть Беларусь. По мнению THR, «Мужество» может стать одним из претендентов на премию «Оскар» в 2022 году. В начале ноября прокат фильма стартовал в США в лос-анджелесских кинотеатрах Laemmle.

Съемки ленты начались еще в конце 2018 года. Изначально режиссер планировал рассказать о работе независимых художников, затрагивающих политические темы в своем искусстве. Однако протесты серьезным образом изменили концепцию картины.

Arte — крупная немецко-французская медиакомпания, владеющая одноименным телеканалом. Он транслируется на французском и немецком языках. Кроме того, холдингу принадлежат несколько интернет-ресурсов, в том числе Arte Info, Arte Cinema и Arte in English.

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