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«Интерфакс»: полиция задержала предполагаемых участников еще одной съемки на фоне храма

Денис Ламехов
Сегодня в 18:14

Полиция установила личности и задержала двоих несовершеннолетних, которые могут быть участниками съемки на фоне Спаса на Крови в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агенства, в отдел полиции доставили подростков 15 и 17 лет. В ближайшее время их передадут в Следственному комитету.

«Интерфакс» сообщает, что ранее в соцсетях появился снимок, на котором два молодых человека позируют на фоне храма с приспущенными штанами. По информации правоохранителей, фото сделано в июле 2021 года. На данный момент агентство не располагает официальными комментариями ведомств.

«Фонтанка» утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы).

29 октября блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве. 31 октября суд не стал назначать меру пресечения по другому делу — его фигуранткой стала девушка, сделавшая фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора в Петербурге.

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