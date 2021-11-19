Earl Sweatshirt выпустил клип на трек «2010»

Американский рэпер Earl Sweatshirt выпустил трек «2010» и опубликовал клип на него. Это первый релиз музыканта с 2019 года.

В песне артист анализирует свое начало в творческой карьере, а также размышляет об успехе, которого он достиг на сегодняшний день.

«Бросил мне мелочь,/Посмотри, что я из нее сделал», — читает он.

Клип снял и отредактировал режиссер Ресукэ Танзава, который ранее снимал видео для adidas Original и певицы Keiyaa. Трек и ролик спродюсировал рэпер Black Noi$e.