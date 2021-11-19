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Earl Sweatshirt выпустил клип на трек «2010»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:07

Американский рэпер Earl Sweatshirt выпустил трек «2010» и опубликовал клип на него. Это первый релиз музыканта с 2019 года.

В песне артист анализирует свое начало в творческой карьере, а также размышляет об успехе, которого он достиг на сегодняшний день.

«Бросил мне мелочь,/Посмотри, что я из нее сделал», — читает он.

Клип снял и отредактировал режиссер Ресукэ Танзава, который ранее снимал видео для adidas Original и певицы Keiyaa. Трек и ролик спродюсировал рэпер Black Noi$e.

В 2021 году Earl Sweatshirt принял участие в записи четырех треков. Среди них — «Falling Out the Sky» Арманда Хаммера, «Nobles» и «Photographic Memories» The Alchemist, а также «All I Need» Wiki.

Последним полноценным релизом артиста стал мини-альбом «Feet of Clay», который вышел в 2019 году.

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