Фанаты посмотрели тизер «Южного Парка» и принялись рисовать фан-арт с повзрослевшими героями

Paramount+ выпустил трейлер нового специального эпизода «Южного Парка». Действие в нем будет происходить через десятки лет в будущем, когда пандемия COVID-19 наконец закончится. Главные герои — Эрик, Стэн, Кайл и Кенни — к тому времени станут взрослыми, а все их юношеские годы пройдут во время продолжающейся эпидемии.
Серия выйдет 25 ноября и станет первым спецэпизодом «Южного Парка», созданным авторами мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном по заказу Paramount+. Всего будет 14 спешелов, второй появится на стриминге Paramount+ в декабре.
Большинство фанатов заинтригованы тизером мультсериала — они хотят поскорее увидеть повзрослевших героев и придумывают мемы на этот счет.
Многие стали создавать собственные фан-арты повзрослевших персонажей, даже если их не было в трейлере. Для этого пользователи используют старые модели героев и собственную фантазию.
Некоторые задались вопросом, почему в тизере не было Кенни. А кто‑то представил, как постоянно умирающий герой выглядел бы повзрослевшим.
А вот Твик, несмотря на невроз и склонность к суицидальным мыслям, похоже, доживет до старости. По крайней мере, прическу, очень похожую на его, фанаты разглядели в одном из кадров тизера.