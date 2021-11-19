Фанаты посмотрели тизер «Южного Парка» и принялись рисовать фан-арт с повзрослевшими героями

Paramount+ выпустил трейлер нового специального эпизода «Южного Парка». Действие в нем будет происходить через десятки лет в будущем, когда пандемия COVID-19 наконец закончится. Главные герои — Эрик, Стэн, Кайл и Кенни — к тому времени станут взрослыми, а все их юношеские годы пройдут во время продолжающейся эпидемии.

Серия выйдет 25 ноября и станет первым спецэпизодом «Южного Парка», созданным авторами мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном по заказу Paramount+. Всего будет 14 спешелов, второй появится на стриминге Paramount+ в декабре.

Большинство фанатов заинтригованы тизером мультсериала — они хотят поскорее увидеть повзрослевших героев и придумывают мемы на этот счет.