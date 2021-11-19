В Париже начались съемки третьей части сериала «Люпен» с Омаром Си

Netflix запустил производство третьей части сериала «Люпен» в Париже. Об этом сообщил исполнитель главной роли Омар Си в твиттере.

Сериал рассказывает об Ассане Диопе, который 25 лет назад пережил смерть отца, обвиненного в преступлении, которого не совершал. Мужчина решает украсть колье французской королевы Марии-Антуанетты, выставленное в Лувре. Оно принадлежит богатой семье Пеллегрини. Таким образом Диоп планирует отомстить семье, несправедливо обвинившей его отца в краже, черпая вдохновение от героя книг Мориса Леблана Арсена Люпена.

Сюжет и дата выхода третьей части пока неизвестны. Известно лишь, что в качестве сценаристов вновь выступят Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан («Сутенер»).

Весной 2021 года «Люпен» стал лидером по количеству просмотров на Netflix. Его посмотрели 76 млн подписчиков.