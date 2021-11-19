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На ВДНХ залили самый большой каток Москвы. Он откроется в конце ноября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:39

На ВДНХ в конце ноября откроется самый большой каток Москвы площадью 20,5 тыс. квадратных метров. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе некогда главной выставки страны.

В темное время суток на ледовой поверхности будут транслироваться ролики, посвященные зимнему сезону, а также работать элементы подсветки для создания праздничного настроения. Для этого под лед уложили 88 600 светодиодных модулей.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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На данный момент работы на катке подходят к завершению: осталось разровнять лед и достроить инфраструктуру. На основном катке будут четыре пункта проката, включая экспресс-прокат, один пункт расположится на детском катке. Также там будут работать два пункта заточки коньков, медпункт, ресторан и девять уличных точек питания.

Главными арт-объектами катка на ВДНХ станут пешеходный мост «Северное сияние» и «Каменный цветок» в партере фонтана.

Каток с ледовыми дорожками расположен на Главной аллее, от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Одновременно ледовая площадка сможет вместить до 4500 посетителей.

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