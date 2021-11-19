На ВДНХ залили самый большой каток Москвы. Он откроется в конце ноября

На ВДНХ в конце ноября откроется самый большой каток Москвы площадью 20,5 тыс. квадратных метров. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе некогда главной выставки страны.

В темное время суток на ледовой поверхности будут транслироваться ролики, посвященные зимнему сезону, а также работать элементы подсветки для создания праздничного настроения. Для этого под лед уложили 88 600 светодиодных модулей.