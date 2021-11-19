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Голосовой помощник Алиса научилась озвучивать книги

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научилась озвучивать аудиокниги в «Читалке». Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо сказать «Алиса, открой „Читалку“», выбрать произведение и нажать на значок наушников. Пользователь сможет выбрать подходящую скорость чтения и вариант озвучки.

За озвучивание текста отвечает специальная технология синтеза речи. Для естественного звучания Алисе показали примеры речи дикторов, благодаря которым она научилась правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.

© Пресс-материалы
«Озвучивание книг полезно в разных ситуациях — например, когда ведешь машину или нужно что‑то сделать, а от книги невозможно оторваться. Алиса продолжит читать ее вслух с того места, где человек остановился. А если ребенок никак не может уснуть, Алиса почитает ему на ночь».
«Яндекс»

«Яндекс» запустил «Читалку» летом этого года. Ее можно найти в разделе «Сервисы».

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