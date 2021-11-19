Голосовой помощник Алиса научилась озвучивать книги

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научилась озвучивать аудиокниги в «Читалке». Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо сказать «Алиса, открой „Читалку“», выбрать произведение и нажать на значок наушников. Пользователь сможет выбрать подходящую скорость чтения и вариант озвучки.

За озвучивание текста отвечает специальная технология синтеза речи. Для естественного звучания Алисе показали примеры речи дикторов, благодаря которым она научилась правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.