«Глянул Первый натощак»: ATL спел о пропаганде в треке «Ящик»

Российский хип-хоп-исполнитель ATL выложил трек «Ящик», посвященный пропаганде на телевидении. В нем артист выразил свое отношение к событиям и явлениям, происходящим в стране.

Рэпер сделал отсылки к закону об иноагентах («Тут агент, там агент»), а также к РПЦ («Дух святой нас всех благословляет на ТВ») в куплете и Первому каналу («Глянул Первый натощак, вкинув веру на общак») в припеве. Послушать песню можно здесь.

«Нам покажут новый снафф, в нем — добрый космонавт./Детям раздает конфеты и развозит по домам./Твой батя с этим в резонанс по наивности сердечной/Входит в первобытный транс под звездой пятиконечной», — читает ATL под довольно монотонную музыку.

Возможно, «Ящик» войдет в грядущий микстейп ATL. Он уже записан, сведен и, по словам рэпера, получился «довольно объемным».

В конце 2019 года ATL выпустил альбом «Кривой эфир». До этого музыкант по просьбе «Афиши Daily» составил плейлист на все случаи жизни, а также прокомментировал выбор исполнителей и треков.