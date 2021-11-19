Sub Urban выпустил трек «Paramour». Он записал его вместе с Aurora

Мэзоннев анонсировал выход «Paramour» в своем инстаграме. Когда его спросили, чем он занимался на каратине, он пропел отрывок из нового сингла. Название песни c английского языка переводится как «любовник».

Американский певец Дэнни Мэзоннев, известный как Sub Urban, представил трек «Paramour» и клип на него. Песню он записал вместе с норвежской исполнительницей Aurora. Об этом « Афише Daily » рассказали представители Warner Music Russia.

«Sub Urban медленно затягивает всех в свое мелодичное безумие, именно этого я ожидал и был готов», — написал один фанатов певца в комментариях к клипу. Поклонники надеются услышать фит с Билли Айлиш из‑за схожести в исполнении треков.

Sub Urban приобрел популярность в начале 2019 года, когда его трек «Cradles» стал хитом на платформе TikTok. Позднее певец выпустил сингл «Freak» и мини-альбом «Thrill Seeker», а также клип «Cirque».

В марте Мэзоннев показал «Patchwerk», записанный вместе с Two Feet. Песня, которая войдет в его дебютный альбом, давлению современного мира и потере людьми перспектив.