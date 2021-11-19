Группу о принцессе Диане захватили тролли и наполнили мемами. Реальных поклонников не осталось

В фейсбуке с 2019 года существует группа «Принцесса Диана — Сохраним воспоминания о ней (ТРОЛЛИНГ ЗАПРЕЩЕН)» («Princess Diana — Keep Her Memory Alive (NO TROLLS ALLOWED)»). Изначально она задумывалась как серьезное сообщество, посвященное принцессе, но со временем наполнилась ироничными постами, созданными «наперекор бумерам», а модераторы потеряли контроль над контентом.
На необычное сообщество обратило внимание издание Insider и поговорило с пятью участниками группы. По их словам, они воспринимают свою деятельность как продуманную ролевую игру. Тролли перенимают серьезный, иногда запутанный стиль, распространенный в настоящих группах о Леди Ди — наполненный смайликами, поцелуями, эмоциональными реакциями и орфографическими ошибками.
К примеру, распространенное среди старшего поколения обращение к Диане «our Di» они превратили в «Ар Ди». Еще один локальный мем — использовать angle («угол») вместо angel («ангел»). Некоторые подписчики видят главной задачей написать пост таким образом, чтобы сразу не было понятно — серьезный он или ироничный. Другие, напротив, предпочитают максимально абсурдные сообщения.
Значительная часть ироничных постов посвящена случайным предметам или вещам, которые, по мнению авторов, могли бы понравиться Диане или которые она любила при жизни. Список предпочтений принцессы варьируется от еды и напитков до интернет-мемов и музыкальных групп.
Еще один распространенный формат постов — намеренно путать Диану с другими людьми, которые хотя бы отдаленно ее напоминают.
Один из участников группы сказал, что изначально она была «искренней». Надпись «ТРОЛЛИНГ ЗАПРЕЩЕН» в названии появилась как попытка модераторов поддержать порядок. По словам пользователя, шутки начались незаметно — тролли медленно проникали в группу под видом действительно скорбящих.
В начале 2019 года тон записей на стене группы был более искренним, а шутки концентрировались в комментариях под ними. Со временем, когда количество мемов увеличивалось, большинство первоначальных пользователей покинуло группу. Некоторые из них оставили записи с критикой сатирического характера новых постов.
Insider приводит в пример одну такую запись от сентября 2019-го: «Я и моя семья следили за Дианой в течение многих лет, и она была заметной фигурой в нашем доме. Однако, быстро пролистав все посты, я увидел такие, в которых высмеивается ее смерть, а она сравнивается с супермаркетами Aldi».
Но и этот пост стал мемом в группе. Пользователи стали искажать его слова и постить в качестве шуток, а также создали сообщество якобы для отколовшихся юзеров. В нем размещают мемы по поводу негодования настоящих поклонников Дианы.
Доктор Феникс Эндрюс из Университета Лидса, исследующий интернет-культуру, называет такое поведение примером шитпостинга. По его словам, публикуя преднамеренно сбивающий с толку, возмутительный или не относящийся к теме материал, человек пытается одновременно «выпустить пар» и «поделиться шутками».
Insider считает, что в группе, посвященной Диане, проявляется новый тип онлайн-взаимодействия между поколениями. Он основан скорее на мемах и насмешках, чем на возмущении и критике, и возглавляется молодыми миллениалами и поколением Z.