Группу о принцессе Диане захватили тролли и наполнили мемами. Реальных поклонников не осталось

В фейсбуке с 2019 года существует группа «Принцесса Диана — Сохраним воспоминания о ней (ТРОЛЛИНГ ЗАПРЕЩЕН)» («Princess Diana — Keep Her Memory Alive (NO TROLLS ALLOWED)»). Изначально она задумывалась как серьезное сообщество, посвященное принцессе, но со временем наполнилась ироничными постами, созданными «наперекор бумерам», а модераторы потеряли контроль над контентом.

На необычное сообщество обратило внимание издание Insider и поговорило с пятью участниками группы. По их словам, они воспринимают свою деятельность как продуманную ролевую игру. Тролли перенимают серьезный, иногда запутанный стиль, распространенный в настоящих группах о Леди Ди — наполненный смайликами, поцелуями, эмоциональными реакциями и орфографическими ошибками.

К примеру, распространенное среди старшего поколения обращение к Диане «our Di» они превратили в «Ар Ди». Еще один локальный мем — использовать angle («угол») вместо angel («ангел»). Некоторые подписчики видят главной задачей написать пост таким образом, чтобы сразу не было понятно — серьезный он или ироничный. Другие, напротив, предпочитают максимально абсурдные сообщения.