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Группу о принцессе Диане захватили тролли и наполнили мемами. Реальных поклонников не осталось

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

В фейсбуке с 2019 года существует группа «Принцесса Диана — Сохраним воспоминания о ней (ТРОЛЛИНГ ЗАПРЕЩЕН)» («Princess Diana — Keep Her Memory Alive (NO TROLLS ALLOWED)»). Изначально она задумывалась как серьезное сообщество, посвященное принцессе, но со временем наполнилась ироничными постами, созданными «наперекор бумерам», а модераторы потеряли контроль над контентом.

На необычное сообщество обратило внимание издание Insider и поговорило с пятью участниками группы. По их словам, они воспринимают свою деятельность как продуманную ролевую игру. Тролли перенимают серьезный, иногда запутанный стиль, распространенный в настоящих группах о Леди Ди — наполненный смайликами, поцелуями, эмоциональными реакциями и орфографическими ошибками.

К примеру, распространенное среди старшего поколения обращение к Диане «our Di» они превратили в «Ар Ди». Еще один локальный мем — использовать angle («угол») вместо angel («ангел»). Некоторые подписчики видят главной задачей написать пост таким образом, чтобы сразу не было понятно — серьезный он или ироничный. Другие, напротив, предпочитают максимально абсурдные сообщения.

«Я сделал Ар Ди в виде англа из картошки в Weatherspoons»
«Я сделал Ар Ди в виде англа из картошки в Weatherspoons»
После смерти Ар Ди моя мама на самом деле увидела ее призрак. Ар Ди сказала, что ее убили MFI и она зла на Чарльза. К кому‑нибудь еще приходил человеческий англ?
После смерти Ар Ди моя мама на самом деле увидела ее призрак. Ар Ди сказала, что ее убили MFI и она зла на Чарльза. К кому‑нибудь еще приходил человеческий англ?

Значительная часть ироничных постов посвящена случайным предметам или вещам, которые, по мнению авторов, могли бы понравиться Диане или которые она любила при жизни. Список предпочтений принцессы варьируется от еды и напитков до интернет-мемов и музыкальных групп.

«Ар Ди бы понравился Netflix»
«Ар Ди бы понравился Netflix»
«Ар Ди всегда любила пиццу от Domino’s». Надпись на картинке: «Мама сказала, что к чаю будет пицца. Но это пицца из холодильника».
«Ар Ди всегда любила пиццу от Domino’s». Надпись на картинке: «Мама сказала, что к чаю будет пицца. Но это пицца из холодильника».
«Ар Ди бы понравился этот тоннель»
«Ар Ди бы понравился этот тоннель»

Еще один распространенный формат постов — намеренно путать Диану с другими людьми, которые хотя бы отдаленно ее напоминают.

«Ар Ди любила хорошую яссификацию (использование фильтров FaceApp), не правда ли?»
«Ар Ди любила хорошую яссификацию (использование фильтров FaceApp), не правда ли?»
«Ар Ди и Кейт в те времена»
«Ар Ди и Кейт в те времена»
«АрДи-Ди2»
«АрДи-Ди2»

Один из участников группы сказал, что изначально она была «искренней». Надпись «ТРОЛЛИНГ ЗАПРЕЩЕН» в названии появилась как попытка модераторов поддержать порядок. По словам пользователя, шутки начались незаметно — тролли медленно проникали в группу под видом действительно скорбящих.

В начале 2019 года тон записей на стене группы был более искренним, а шутки концентрировались в комментариях под ними. Со временем, когда количество мемов увеличивалось, большинство первоначальных пользователей покинуло группу. Некоторые из них оставили записи с критикой сатирического характера новых постов.

Insider приводит в пример одну такую запись от сентября 2019-го: «Я и моя семья следили за Дианой в течение многих лет, и она была заметной фигурой в нашем доме. Однако, быстро пролистав все посты, я увидел такие, в которых высмеивается ее смерть, а она сравнивается с супермаркетами Aldi».

Но и этот пост стал мемом в группе. Пользователи стали искажать его слова и постить в качестве шуток, а также создали сообщество якобы для отколовшихся юзеров. В нем размещают мемы по поводу негодования настоящих поклонников Дианы.

Доктор Феникс Эндрюс из Университета Лидса, исследующий интернет-культуру, называет такое поведение примером шитпостинга. По его словам, публикуя преднамеренно сбивающий с толку, возмутительный или не относящийся к теме материал, человек пытается одновременно «выпустить пар» и «поделиться шутками».

Insider считает, что в группе, посвященной Диане, проявляется новый тип онлайн-взаимодействия между поколениями. Он основан скорее на мемах и насмешках, чем на возмущении и критике, и возглавляется молодыми миллениалами и поколением Z.

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