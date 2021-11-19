Умер фотограф Мик Рок. Он снимал Дэвида Боуи, Игги Попа, Queen и Sex Pistols

В возрасте 72 лет скончался фотограф Мик Рок. Об этом сообщила его семья в инстаграме.

О причинах его смерти, пока неизвестно. Родственники обратились с просьбой уважать частную жизнь и не беспокоить их. Они отметили, что не будут оплакивать потерю, а наоборот отпразднуют «сказочную жизнь и необыкновенную карьеру Майкла Дэвида Рока».

«Те, кто имел возможность находиться на его орбите, знают, что Мик всегда был намного больше, чем „Человек, который снимал 70-е“. Он был поэтом-фотографом — настоящей силой природы, который проводил свои дни, занимаясь именно тем, что он любил, всегда в своей собственной восхитительной манере», — отмечается в заявлении.

Мик Рок родился в Лондоне в 1948 году. Он фотографировал таких артистов, как Queen, Дэвид Боуи, T. Rex, Сид Барретт, Игги Поп и The Stooges, Geordie, Sex Pistols, Ramones, Roxy Music, Crossfade, Blondie и других. Рок также работал в качестве официального фотографа Боуи.

За время сотрудничества с музыкантом он сделал большинство известных снимков Боуи в образе вымышленного персонажа Зигги Стардаста, а также снял для него клипы на песни «John, I’m Only Dancing», «Jean Genie», «Space Oddity» и «Life on Mars».