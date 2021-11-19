Певицу Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами после пожара в Москве

Заслуженную артистку России, певицу Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами, которые она получила в результате пожара в ее доме в Москве. Об этом передает ТАСС.

По информации «Комсомольской правды», Хлебникова получила ожоги лица и груди, ее доставили в реанимацию и, по данным РЕН-ТВ, подключили к аппарату ИВЛ в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Телеканал «360» сообщил, что ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем при курении. РИА «Новости» пишут, что из двухуровневой квартиры на четвертом этаже пожарные спасли пять человек, двоим из которых понадобилась помочь, в том числе и Хлебниковой. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Хлебникову знают по песням «Чашка кофию», «Дожди» и «Солнышко мое, вставай!». В 90-е и 00-е она работала телеведущей на нескольких центральных телеканалах и радиостанциях.