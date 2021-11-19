HBO представил тизер сериала «The Gilded Age». Его называют «американским „Аббатством Даунтон“»

Телеканал HBO опубликовал на своем официальном ютьюб-канале тизер сериала «The Gilded Age» («Позолоченный век») — нового проекта создателей «Аббатства Даунтон», который уже называют его американской версией.
Действие сериала развернется в 1882 году в США. В центре повествования окажется молодая девушка Мэриан Брук, которая после смерти отца переедет из сельской местности в Пенсильвании в город Нью-Йорк.
Брук предстоит жить с богатыми тетушками — Агнес ван Рхин и Адой Брук. Как изменится жизнь девушки и как будет изменяться мир вокруг нее в преддверии нового XX века — этому и будет посвящен «Позолоченный век».
Главные роли в сериале сыграют Луиза Джейкобсон, Кристин Барански и Синтия Никсон. Также в проекте примут участие Джинн Трипплхорн, Таисса Фармига, Донна Мерфи, Макс Серверис, Морган Спектор, Билл Ирвин, Одра МакДональд и другие.
Среди создателей шоу — сценарист и продюсер Джулиан Феллоуз, а также режиссер Майкл Энглер. Они оба работали над сериалом «Аббатство Даунтон» — у него у марте выйдет второе полнометражное продолжение.
Сериал «Позолоченный век» же появится на экранах уже в январе 2022 года. Его премьера на HBO намечена на 24 января. Также шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max.