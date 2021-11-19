HBO представил тизер сериала «The Gilded Age». Его называют «американским „Аббатством Даунтон“»

Телеканал HBO опубликовал на своем официальном ютьюб-канале тизер сериала «The Gilded Age» («Позолоченный век») — нового проекта создателей «Аббатства Даунтон», который уже называют его американской версией.

Действие сериала развернется в 1882 году в США. В центре повествования окажется молодая девушка Мэриан Брук, которая после смерти отца переедет из сельской местности в Пенсильвании в город Нью-Йорк.

Брук предстоит жить с богатыми тетушками — Агнес ван Рхин и Адой Брук. Как изменится жизнь девушки и как будет изменяться мир вокруг нее в преддверии нового XX века — этому и будет посвящен «Позолоченный век».