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В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку

Виктория Шанина
Вчера в 23:00

Российские ученые создали вещество, которое блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку организма. Оно может стать основой для нового средства профилактики COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадима Макарова.

Прототип лекарства уже создан, он представляет из себя однопроцентный раствор вещества, который можно использовать как спрей. Макаров отметил, что препарат именно в таком виде ученые сделали намеренно, так как он позволяет блокировать самые первые симптомы болезни.

«Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP, присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина <…> Вирус не может присоединиться к рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, а затем прекращается репликация и жизненный цикл вируса»
Заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН Вадим Макаров

По словам Макарова, доклинические испытания препарата должны завершиться в апреле–мае 2022 года. После этого ученые будут подавать документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний.

«Среди конкурентных преимуществ, по сравнению с другими лекарствами, которые разрабатываются в России и за рубежом, доказанная противовирусная активность по отношению к коронавирусу. Доказан уникальный и универсальный механизм <…> Именно из‑за того, что у нас вещество взаимодействует не с вирусом, а с клеткой хозяина, у нас очень маленький шанс развития резистентности», — заявил Вадим Макаров.

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