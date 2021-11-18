В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку

Российские ученые создали вещество, которое блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку организма. Оно может стать основой для нового средства профилактики COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадима Макарова.

Прототип лекарства уже создан, он представляет из себя однопроцентный раствор вещества, который можно использовать как спрей. Макаров отметил, что препарат именно в таком виде ученые сделали намеренно, так как он позволяет блокировать самые первые симптомы болезни.