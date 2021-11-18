перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Вчера в 23:00
Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза Вчера в 22:49
Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы Вчера в 22:06
Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан Вчера в 21:58
В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая Вчера в 21:36
Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» снялся в клипе Foo Fighters — и снова в роли тренера Вчера в 20:58
Стинг ведет переговоры о продаже прав на свои песни за более чем 250 млн долларов Вчера в 20:30
Главу Минкультуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей Вчера в 20:15
Запрет на оскорбление школьников, первый трейлер «Анны Болейн» и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
Дени Вильнев рассказал, что в продолжении «Дюны» появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен Вчера в 19:18
У Кремля задержали двух итальянских продюсеров. Они представляли свой фильм о диктатуре Вчера в 18:48
Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже» Вчера в 18:13
«Вы настоящий медиум?»: финальный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо Вчера в 18:09
«Русские норм!»/YouTube
Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня Вчера в 18:07
В музее «Гараж» пройдет курс лекций «Авангард и его отражения в авторском кино» Вчера в 17:36
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно? Вчера в 17:05
В Москве пройдет сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Уже в эту субботу Вчера в 16:56
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе в России Вчера в 16:47
Kajetan Sumila/Unsplash
В Москве пройдет серия вечеринок Boiler Room. Выступят Хаски, Boulevard Depo и Kedr Livanskiy Вчера в 16:37
Смертельная авария и инверсия в финальном сезоне «Озарка» от Netflix Вчера в 16:07
Отключить рекламу

Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза

Юлия Онодэра
Вчера в 22:49

В Москве объявили победителей премии «Просветитель» за 2021 год. Среди лауреатов оказались книги Ричарда Докинза, Ричарда Роудса, Николая Эппле и Максима Винарского. Об этом сообщили на сайте «Просветителя».

В номинации «Гуманитарные науки» книгой года стала «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» Эппле, а переводным изданием — «Создание атомной бомбы» Роудса (над книгой работал переводчик Дмитрий Прокофьев).

«От коллектива русскоязычного издания работа, очевидно, потребовала погружения сразу в обе стороны этого текста: „политическую“ и „физическую“, а также большого мастерства для создания максимально ясного, прозрачного текста», — отметила член жюри Екатерина Аксенова.

В категории «Естественные и точные науки» отметили книгу Винарского «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира». «Как бы мы ни хотели найти другую дисциплину, книга по биологии вновь выиграла», — сказал председатель жюри Олег Хархордин.

Высшую награду за переводное издание в категории «Естественные и точные науки» получила книга Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста» в переводе Антона Гопко. Для последнего эта работа стала уже пятым переводом Докинза.

«Этим решением жюри отмечает несколько существенных вещей: во-первых, хорошая научно-популярная книга может оказаться важной и актуальной даже на фоне бурных изменений в науке, и книга Докинза именно такова; во-вторых, издательство Corpus издает все книги Докинза — от ранних до самых последних, и это тоже следует иметь в виду; в-третьих, мастерство переводчика Антона Гопко», — заявил лауреат «Просветителя» 2013 года Виктор Сонькин.

«Просветитель» объявил лидеров народного голосования, ими стали Николай Эппле и его книга «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах», а также Ирина Якутенко и ее сочинение «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать».

Ранее «Просветитель» вместе с ВЦИОМ провел исследование о потреблении научно-популярного контента в России. Они выяснили, что читатели больше всего интересуются астрономией, космосом и медициной.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
ВЦИОМ
Люди
Дмитрий Прокофьев
Олег Хархордин
Виктор Сонькин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить