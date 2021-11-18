Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза

В Москве объявили победителей премии «Просветитель» за 2021 год. Среди лауреатов оказались книги Ричарда Докинза, Ричарда Роудса, Николая Эппле и Максима Винарского. Об этом сообщили на сайте «Просветителя».

В номинации «Гуманитарные науки» книгой года стала «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» Эппле, а переводным изданием — «Создание атомной бомбы» Роудса (над книгой работал переводчик Дмитрий Прокофьев).

«От коллектива русскоязычного издания работа, очевидно, потребовала погружения сразу в обе стороны этого текста: „политическую“ и „физическую“, а также большого мастерства для создания максимально ясного, прозрачного текста», — отметила член жюри Екатерина Аксенова.

В категории «Естественные и точные науки» отметили книгу Винарского «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира». «Как бы мы ни хотели найти другую дисциплину, книга по биологии вновь выиграла», — сказал председатель жюри Олег Хархордин.

Высшую награду за переводное издание в категории «Естественные и точные науки» получила книга Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста» в переводе Антона Гопко. Для последнего эта работа стала уже пятым переводом Докинза.

«Этим решением жюри отмечает несколько существенных вещей: во-первых, хорошая научно-популярная книга может оказаться важной и актуальной даже на фоне бурных изменений в науке, и книга Докинза именно такова; во-вторых, издательство Corpus издает все книги Докинза — от ранних до самых последних, и это тоже следует иметь в виду; в-третьих, мастерство переводчика Антона Гопко», — заявил лауреат «Просветителя» 2013 года Виктор Сонькин.

«Просветитель» объявил лидеров народного голосования, ими стали Николай Эппле и его книга «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах», а также Ирина Якутенко и ее сочинение «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать».

Ранее «Просветитель» вместе с ВЦИОМ провел исследование о потреблении научно-популярного контента в России. Они выяснили, что читатели больше всего интересуются астрономией, космосом и медициной.