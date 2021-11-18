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Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан

Виктория Шанина
Сегодня в 21:58

В возрасте 83 лет скончался основатель ресторана «Русский самовар» (Russian Samovar) Роман Каплан. Об этом сообщается на странице заведения в инстаграме.

«С тяжелым сердцем и великой горечью мы вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас», — говорится в посте.

Каплан умер рано утром 18 ноября в больнице в Майами (штат Флорида). Похороны пройдут в Нью-Йорке.

Роман Каплан был советским и американским литературоведом, искусствоведом и переводчиком. Он родился в 1937 году в Петербурге, а в 1972-м вместе с родителями и братом эмигрировал в Израиль, после чего переехал в США.

В 1986 году в центре Манхэттена Каплан открыл знаменитый «Русский самовар». Позднее его партнерами стали Михаил Барышников и Иосиф Бродский. Ресторан очень популярен среди деятелей культуры, туристов и россиян, живущих в Нью-Йорке.

Из‑за коронавирусных ограничений в Нью-Йорке «Русский самовар» оказался под угрозой закрытия. Ресторан открыл сбор средств для оплаты задолженностей по арендной плате, счетов за электричество и гонораров работников.

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