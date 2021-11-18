Судейкис, сыгравший футбольного тренера в комедийном сериале, вернулся к этому амплуа. Но теперь он тренирует команду по синхронному плаванию.

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила клип на трек «Love Dies Young». Главную роль в нем сыграл Джейсон Судейкис из «Теда Лассо».

В роли спортсменов выступили сами участники группы, точнее их лица, приделанные на монтаже к телам профессиональных пловцов. Режиссер и сценарист — барабанщик Nirvana до ее распада в 1994-м и основатель Foo Fighters Дэвид Грол.

Сингл «Love Dies Young» вошел в альбом «Medicine at Midnight», который группа представила феврале. Пластинку вместе с музыкантами спродюсировал Грег Керстин — соавтор таких исполнителей, как Адель, Сиа, Лили Аллен и Pink.