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Главу Минкультуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 20:15

Министра культуры Крыма Веру Новосельскую задержали за получение взятки в размере 25 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Глава Минкультуры задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу.

По версии следствия, Вера Новосельская получила взятку в 25 млн рублей в 2018 году. Деньги ей передал бенефициар ООО «Меандр» за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства.

Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера Новосельская возглавила в феврале 2014 года. С того момента она получила звание заслуженного работника культуры России и заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым, медали «За возвращение Крыма» и «За доблестный труд», а также орден «За верность долгу».

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