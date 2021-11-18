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Дени Вильнев рассказал, что в продолжении «Дюны» появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:18

Режиссер Дени Вильнев рассказал в интервью изданию Empire о продолжении фильма «Дюна». Он признался, что в картине появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен.

Кинематографист намеренно не стал показывать этого героя в первой части экранизации. Тем не менее он станет «очень и очень важным персонажем», отметил Вильнев. Таким Фейда-Рауту Харконнен был и в книге Фрэнка Герберта.

«Это выбор, который принял лично я. В первой части было представлено достаточно много персонажей, и было бы элегантнее оставить Фейда для второй части», — добавил режиссер.

По словам Вильнева, вторая часть станет настоящим «кинематографическим удовольствием». Если в первом фильме кинематографисту было необходимо рассказать множество деталей об устройстве фантастического мира, то во втором он сможет сосредоточиться на историях героев.

«Дюна» вышла на экраны в сентябре. «Афиша Daily» публиковала рецензию на фильм, а также рассказывала, как отреагировали на него пользователи соцсетей в России.

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