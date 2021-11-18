Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня

Ресторатор Борис Зарьков, основавший такие заведения, как White Rabbit, Selfie, «Сахалин» и «Горыныч», запустит в Москве сервис быстрой доставки еды. От конкурентов он будет отличаться уровнем кухни. Об этом Зарьков рассказал ютьюб-каналу «Русские норм!».

Он планирует открыть точки дарк-китчен, в которых профессиональные повара будут готовить блюда «чуть ниже премиального» качества. Таким образом ресторатор надеется ответить на спрос состоятельных москвичей.