Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня

Ресторатор Борис Зарьков, основавший такие заведения, как White Rabbit, Selfie, «Сахалин» и «Горыныч», запустит в Москве сервис быстрой доставки еды. От конкурентов он будет отличаться уровнем кухни. Об этом Зарьков рассказал ютьюб-каналу «Русские норм!».
Он планирует открыть точки дарк-китчен, в которых профессиональные повара будут готовить блюда «чуть ниже премиального» качества. Таким образом ресторатор надеется ответить на спрос состоятельных москвичей.
По мнению Зарькова, многие хорошие рестораны (например, «Сахалин») не могут оперативно доставить свои блюда клиентам. Тем приходится ждать час или два, а иногда и два с половиной часа. Новый сервис позволит получать еду за полчаса.
В данный момент команда проекта уже занимается строительством первой дарк-китчен. В ближайшие два года в Москве появится 24 такие точки, пообещал Зарьков. Он признался, что сам выступает инвестором нового сервиса.