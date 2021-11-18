Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже»

Судя по ролику, во втором сезоне шоу у Эмили появляется новый возлюбленный, а жизнь в очередной раз превращается то в хаос, то в драму. Главная героиня научится говорить о своих чувствах и спокойно решать проблемы.

Второй сезон «Эмили в Париже» стартует на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.

В первом сезоне американка Эмили получила предложение отправиться в Париж по работе. Без знания языка и с призрачной надеждой сохранить отношения на расстоянии она сталкивается со снобским неприятием и

разницей культур.

Сериал дебютировал в октябре 2020-го года, однако французы раскритиковали шоу за стереотипы о своей национальности. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.

Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза и другие.