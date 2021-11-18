перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дени Вильнев рассказал, что в продолжении «Дюны» появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен 19:18
У Кремля задержали двух итальянских продюсеров. Они представляли свой фильм о диктатуре 18:48
Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже» 18:13
«Вы настоящий медиум?»: финальный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 18:09
Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня 18:07
В музее «Гараж» пройдет курс лекций «Авангард и его отражения в авторском кино» 17:36
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно? 17:05
В Москве пройдет сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Уже в эту субботу 16:56
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе в России 16:47
Kajetan Sumila/Unsplash
В Москве пройдет серия вечеринок Boiler Room. Выступят Хаски, Boulevard Depo и Kedr Livanskiy 16:37
Смертельная авария и инверсия в финальном сезоне «Озарка» от Netflix 16:07
Умер актер Игорь Савочкин, известный по роли в «Ночном дозоре». Ему было 58 лет 16:06
Почти половина россиян считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей 16:06
«Яндекс.Дзен» создаст новую программу лояльности после жалоб СМИ на падение трафика Обновлено в 15:43
Oriflame оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку сканов паспортов более миллиона клиентов 15:35
Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» 15:06
Spotify добавляет тексты к большинству песен из каталога 15:00
Ozon отменил часть заказов с книгами по 140 рублей из‑за того, что продавец не смог их обработать Обновлено в 14:29
В России появились конфеты Raffaello с ароматом розы 14:22
HalGatewood.com/Unsplash
За год в США от передозировки наркотиков умерли больше 100 тыс. человек. Это антирекорд для страны 14:16
Отключить рекламу

Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:13

На ютьюб-канале Netflix вышел официальный трейлер продолжения комедийной драмы «Эмили в Париже».

Судя по ролику, во втором сезоне шоу у Эмили появляется новый возлюбленный, а жизнь в очередной раз превращается то в хаос, то в драму. Главная героиня научится говорить о своих чувствах и спокойно решать проблемы.

Второй сезон «Эмили в Париже» стартует на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.

В первом сезоне американка Эмили получила предложение отправиться в Париж по работе. Без знания языка и с призрачной надеждой сохранить отношения на расстоянии она сталкивается со снобским неприятием и 
разницей культур.

Сериал дебютировал в октябре 2020-го года, однако французы раскритиковали шоу за стереотипы о своей национальности. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.

Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза и другие.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить