«Вы настоящий медиум?»: финальный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо

В видео показали допрос бывшего работника карнавала Стэна Карлайла, который выдает себя за телепата, способного общаться с духами и читать мысли людей. Он проходит тест на детекторе лжи и отвечает на вопросы про контакт с потусторонним миром.

Действие фильма развернется в 1940-х годах в Нью-Йорке. По сюжету герой Купера влюбляется в девушку (ее сыграла Руни Мара), которой лжет о своих телепатических способностях. Позже ему предстоит встретиться с женщиной-психиатром, которая попытается раскрыть его обман и мошенничество и «окажется куда опаснее его самого». Ее в картине сыграет Кейт Бланшетт. Также в «Аллее кошмаров» появится Уиллем Дефо.

Это первый нуар в карьере дель Торо, снятый по одноименному роману Уильяма Линдси Грешема. Режиссер задумал экранизацию еще в 1990-х годах. В ней не будет сверхъестественных элементов, что не свойственно постановщику.

В официальном твиттер-аккаунте «Аллеи кошмаров» выложили постеры с ключевыми персонажами фильма. На стилизованные изображения Купера, Бланшетт, Дефо и Мары, а также Тони Коллетта, Дэвида Стратэрна и Рона Перлмана можно посмотреть в этой ветке.