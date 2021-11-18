В музее «Гараж» пройдет курс лекций «Авангард и его отражения в авторском кино»

В музее современного искусства «Гараж» пройдет авторский курс «Авангард и его отражения в авторском кино», написанный киноведом Евгением Майзелем и кинокритиком Инной Кушнаревой. Как рассказали «Афише Daily» в музее, лекции помогут разобраться в стратегиях авангарда и за его пределами.

Майзель и Кушнарева объяснят, что влияние авангарда можно обнаружить не только в авторском, но и в коммерческом кино, и проследят развитие экспериментального кинематографа.

На лекциях расскажут, что многие привычные приемы кино возникли в результате смелых опытов, сюрреалисты любили комедии, а научная фантастика гораздо ближе к авангардному кино, чем можно предположить.

Всего будет 14 лекций по 90 минут, они пройдут как в лектории музея (очный формат), так и в онлайне с 19 ноября по 4 марта. Стать участником курса можно в любой момент, пока идут занятия, — все слушатели получат доступ к записям лекций и тематическим материалам.

Очный абонемент стоит 14 тыс. рублей, но пустят в музей только с QR-кодом. Стоимость онлайн-абонемента — 10 тыс. рублей. Узнать подробности о каждой лекции и правилах проведения можно на сайте «Гаража».