В Москве пройдет сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Уже в эту субботу

20 ноября в Москве пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года. Об этом в своем инстаграме сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В эту субботу может выпасть аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 миллиметров, что составляет четверть от всего месячного объема. Такая погода для ноября крайне редкая: что‑то похожее фиксировали лишь в 1954 (13,9 миллиметра), 2004 (15,2) и 2010 (10,5) годах, поэтому вероятность рекорда высокая, отмечает синоптик.

Мокрый снегопад будет сопровождаться штормовыми порывами ветра. Во второй половине дня они будут достигать 18–23 метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление в этот день резко упадет до рекордных значений в 716 миллиметров ртутного столба. «Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как „Евразия“ или „Москва“», — привел аналогию Тишковец.

Но в воскресенье давление так же резко вырастет до 731 миллиметра. Специалист предупредил, что такая «ярко выраженная барическая „пила“» может негативно отразиться на людях с метеозависимостью.