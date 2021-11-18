Почти половина россиян считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей

Почти каждый второй россиянин (44%) придерживается мнения, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей. 16% согласны с этой позицией отчасти, 37% не разделяют ее. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более половины россиян (60%) считают, что в работе приезжих в России примерно одинаково негативных и позитивных сторон. 27% видят в этом больше отрицательных моментов, 11% — положительных.

41% респондентов не считает, что приток иностранцев в различные отрасли способствует развитию экономики. Придерживаются обратного 28% — с 2005 года их доля увеличилась на 8 процентных пунктов.

Около половины опрошенных (49%) думают, что если на рынке труда не будет мигрантов, зарплаты местных жителей вырастут. 14% согласны с этим отчасти, 31% не считает так.

Доля тех, кто видит связь между ростом преступности и количеством приезжих, составляет 57% (за последние 16 лет она упала на 6 процентных пунктов). Не видят подобной связи 20%, 18% отчасти согласны, что она есть.