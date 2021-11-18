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Почти половина россиян считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Почти каждый второй россиянин (44%) придерживается мнения, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей. 16% согласны с этой позицией отчасти, 37% не разделяют ее. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более половины россиян (60%) считают, что в работе приезжих в России примерно одинаково негативных и позитивных сторон. 27% видят в этом больше отрицательных моментов, 11% — положительных.

41% респондентов не считает, что приток иностранцев в различные отрасли способствует развитию экономики. Придерживаются обратного 28% — с 2005 года их доля увеличилась на 8 процентных пунктов.

Около половины опрошенных (49%) думают, что если на рынке труда не будет мигрантов, зарплаты местных жителей вырастут. 14% согласны с этим отчасти, 31% не считает так.

Доля тех, кто видит связь между ростом преступности и количеством приезжих, составляет 57% (за последние 16 лет она упала на 6 процентных пунктов). Не видят подобной связи 20%, 18% отчасти согласны, что она есть.

В прошлом году, по данным МВД, количество мигрантов в России снизилось почти вдвое — до 6,3 млн человек. В мае ФСИН предложила использовать труд заключенных на стройках, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

На отток трудовых мигрантов из‑за пандемии и ужесточение правил въезда жаловались строительные компании. В начале ноября вице-мэр Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев заявил, что власти города готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который подразумевает полный отказ от привлечения трудовых мигрантов. Достичь этого планируют за счет технологических решений и улучшения качества образования.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поручил подрядчикам уменьшить количество приезжих рабочих на стройках по программе реновации. Он заявил, что на московских стройках слишком много мигрантов, а нужны «люди другого качества». Услышав, что квалифицированным строителям платят 120–150 тыс. рублей, он сказал, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

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