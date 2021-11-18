Смертельная авария и инверсия в финальном сезоне «Озарка» от Netflix

Ролик начинается с серьезной аварии, в которую попали главные герои. Но оказывается, что эта трагедия — лишь один из вариантов развития событий. Время начинает идти в обратную сторону, а значит, у персонажей еще есть шанс спасти семью.

Netflix выпустил официальный тизер четвертого и по совместительству последнего сезона криминальной драмы «Озарк». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминга.

Главный герой триллера — финансовый консультант Марти Берд, который попадает в долговую яму. Вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи он вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. Там он надеется поправить свое финансовое положение, но ввязывается в наркобизнес и оказывается втянут в войну между картелями.

Главную роль исполнил Джейсон Бейтман («Хэнкок», «Пол: Секретный материальчик»). Также в ролях: Лора Линни, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Лиза Эмери, Чарли Таан и другие.

Четвертый сезона «Озарка» будет разделен на две части — по 7 эпизодов каждая. Первая выйдет на Netflix 21 января 2022 года.