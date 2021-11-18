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Умер актер Игорь Савочкин, известный по роли в «Ночном дозоре». Ему было 58 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:06

На 59-м году жизни скончался актер Игорь Савочкин, известный по роли Максима Ивановича в «Ночном дозоре». Об этом в фейсбуке сообщила блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в „Базелевсе“, занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала она.

Савочкин умер в Москве. О причинах его смерти не уточняется. Ранее в СМИ появлялась информация, что актера госпитализировали с жалобами на боль в спине, но он чувствовал себя нормально и собирался выписываться из больницы.

Игорь Савочкин играл в театре и кино. Он появлялся в «Адмирале», «Черной молнии», «Левиафане» и «Быке», а последняя его роль в кино была в «Иване Денисовиче», снятом по мотивам одноименной повести Александра Солженицына.

Также Савочкин работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

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