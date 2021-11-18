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«Яндекс.Дзен» создаст новую программу лояльности после жалоб СМИ на падение трафика

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59
Обновлено сегодня в 15:43:

В пресс-службе «Яндекс.Дзена» сообщили «Афише Daily» о создании «выгодных условий работы», на которых платформа будет сотрудничать с СМИ.

«Контент от медиа по-прежнему востребован нашими пользователями и важен для „Дзена“. Сейчас мы разрабатываем новую программу лояльности для медиа — она поможет СМИ растить свою аудиторию в „Дзене“, монетизировать контент и пользоваться всеми форматами, включая простые в создании посты с ссылками, а также статьи, видео и прямые трансляции. Об этой программе мы расскажем в ближайшее время», — сообщили представители платформы.

Крупнейшие российские СМИ, среди которых РИА «Новости» и РБК, сообщили о существенном сокращении трафика от «Яндекс.Дзена». Они связывают это с новой политики платформы, которая хочет ориентироваться на блогеров. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Liveinternet, количество заходов на сайты СМИ с «Дзена» в ноябре 2021 года сократилось вдвое, если сравнивать с ноябрем прошлого года, до 4,5 млн в сутки. Снижение количества просмотров зафиксировали и в каналах медиа на самой платформе — до менее 10 млн в сутки.

Самые большие потери у «Комсомольской правды» и РИА «Новости» — с 1,8 млн до 600 тыс. просмотров. В РБК заявили о четырехкратном падении посещаемости и о намерении уйти с платформы в начале 2022 года — из‑за «непартнерского поведения» и «пожелтения».

Представители «Дзена» сказали, что теперь делается ставка на короткие видео, и предложили СМИ изменить формат работы на платформе. Издатели в свою очередь развивают продвижение в поисковиках. Такой стратегии придерживаются, к примеру, в «Комсомольской правде» и РБК.

Тем временем «Дзен» интегрируется с Telegram. 16 ноября «Яндекс» объявил о создании бота, который автоматически выкладывает на платформу посты из телеграм-каналов.

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