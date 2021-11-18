Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия

Заболеваемость и смертность от COVID-19 могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года, если не появятся новые штаммы коронавируса. Такой прогноз дал бизнесмен и благотворитель Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме», который организовал Майкл Блумберг.

Основатель Microsoft считает, что заболеваемость и смертность «резко снизятся» благодаря распространению вакцин, выработке естественного иммунитета и появлению лекарств от ковида. По его мнению, проблема с поставками вакцин к следующему году должна решиться, а ей на смену придет логистический вопрос о распределении препаратов.

Гейтс отметил сложность предсказания спроса на вакцины во многих странах, включая государства центральной и южной Африки. Для уменьшения угрозы будущих пандемий он призвал мировое сообщество «активно работать над искоренением гриппа».

Билл Гейтс и его экс-супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, одна из задач которого — поддержка здравоохранения в бедных странах. Через этот фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и поддержку людей, наиболее уязвимых в условиях пандемии.

В начале пандемии появились конспирологические теории, которые утверждают, что Билл Гейтс стоит за созданием вируса. По мнению конспирологов, миллиардер при помощи вакцинации хочет «чипировать» людей, чтобы сократить население Земли или (по другой версии) достичь мирового господства.