перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Vladimir Fedotov/Unsplash
В России за сутки от ковида умер 1251 человек. Это новый максимум 11:35
Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия 11:06
ГИБДД: наибольшее количество аварий на дорогах происходит в вечер пятницы 10:57
«Они приговорили меня к смерти»: Хованский обвинил следствие в привлечении подставных свидетелей 10:00
Вышел тизер сериала «Пэм и Томми» о скандале вокруг слитого хоум-видео Памелы Андерсон и Томми Ли 9:51
Валерий Рашкин/YouTube
Подозреваемый в незаконной охоте депутат от КПРФ Валерий Рашкин признался, что убил лося 8:54
Принца Уильяма в пятом сезоне «Короны» сыграет сын Доминика Уэста 4:59
В сети появился трейлер фильма «Столкновение». Главную роль в нем сыграл Риз Ахмед 4:05
Штурмовавшего Капитолий «шамана» осудили на три с половиной года тюрьмы 3:39
Рэпера Young Dolph застрелили в Мемфисе 2:49
amc/YouTube
В сети появился трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит 1:44
В Турции арестовали музыканта Омара Сулеймана. Его обвиняют в терроризме 0:52
Meta представила прототип VR-перчатки. Она позволяет тактильно ощущать объекты в киберпространстве Вчера в 22:58
Вышел тизер финальной части мультсериала «Аркейн». Она выйдет 20 ноября Вчера в 22:34
Aaron Yoo/Flickr
Apple начнет продавать запчасти для iPhone и Mac всем желающим Вчера в 22:11
Mash: поклонники казанского стрелка Ильназа Галявиева собрали 500 тыс. рублей на его адвокатов Вчера в 21:36
Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода Вчера в 21:29
«Новую газету» и ее главреда Муратова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Вчера в 21:02
Воры, которым хочется сопереживать: критикам не понравился ремейк «Один дома» Вчера в 20:46
Студентки Военно-медицинской академии Петербурга и Политеха обвинили преподавателя в харасcменте Вчера в 20:40
Отключить рекламу

ГИБДД: наибольшее количество аварий на дорогах происходит в вечер пятницы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

ГИБДД назвал вечер пятницы самым опасным временем на дорогах — в этот день происходит больше всего аварий. Инспекция поделилась данными статистики за десять месяцев с ТАСС.

По данным ГИБДД, самый опасный промежуток дня для автомобилистов — с 17.00 до 20.00. Статистика не объясняет, почему именно в это время фиксируют больше всего аварий, но агентство отмечает, что в эти часы увеличивается число нетрезвых и уставших после работы водителей за рулем.

Самое же спокойное время на дорогах — с часа ночи до семи утра. В это время инспекция зафиксировали наименьшее количество ДТП.

С начала года в России произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения. Примерно такие же показатели были и в прошлом году. За десять месяцев погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали.

В начале ноября на нескольких центральных улицах Москвы допустимую скорость автомобилей ограничили до 30 км/ч в целях безопасности пешеходов. 10 ноября на Бульварном кольце и прилегающих улицах снизили максимальную разрешенную скорость автомобилей до 50 км/ч.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
ГИБДД
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить