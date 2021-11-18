ГИБДД: наибольшее количество аварий на дорогах происходит в вечер пятницы

ГИБДД назвал вечер пятницы самым опасным временем на дорогах — в этот день происходит больше всего аварий. Инспекция поделилась данными статистики за десять месяцев с ТАСС.

По данным ГИБДД, самый опасный промежуток дня для автомобилистов — с 17.00 до 20.00. Статистика не объясняет, почему именно в это время фиксируют больше всего аварий, но агентство отмечает, что в эти часы увеличивается число нетрезвых и уставших после работы водителей за рулем.

Самое же спокойное время на дорогах — с часа ночи до семи утра. В это время инспекция зафиксировали наименьшее количество ДТП.

С начала года в России произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения. Примерно такие же показатели были и в прошлом году. За десять месяцев погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали.

В начале ноября на нескольких центральных улицах Москвы допустимую скорость автомобилей ограничили до 30 км/ч в целях безопасности пешеходов. 10 ноября на Бульварном кольце и прилегающих улицах снизили максимальную разрешенную скорость автомобилей до 50 км/ч.