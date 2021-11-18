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Принца Уильяма в пятом сезоне «Короны» сыграет сын Доминика Уэста

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:59

Принца Уильяма в пятом сезоне «Короны» сыграет 13-летний актер Сенан Уэст, сын звезды сериалов «Прослушка» и «Любовники» Доминика Уэста. Об этом сообщил Variety.

Доминик Уэст исполнит в шоу роль принца Чарльза. В образе принцессы Дианы в сериале появится Элизабет Дебики («Довод», «Вита и Вирджиния»). Сенан Уэст сыграет принца Уильяма в подростковом возрасте.

Предположительно, молодой актер покажет на экране процесс становления будущего наследника британского престола. «Корона» станет кинодебютом для Сенана. Он появится впервые в финальных эпизодах сезона.

Принц Уильям, как отмечает издание, отметил свой 15-й день рождения незадолго до трагической смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже. Пока создатели сериала не подтверждают, будет ли эпизод гибели леди Ди показан в пятом сезоне.

В новых сериях зрители впервые увидят Имельду Стонтон в роли королевы Елизаветы II, Джонатана Прайса в роли принца Филипа, Лесли Манвилль в роли принцессы Маргарет и Джонни Ли Миллера в роли премьер-министра Джона Мейджора.

В августе Netflix опубликовал новые кадры из будущего пятого сезона «Короны». Его релиз намечен на 2022 год.

Четвертый сезон «Короны», посвященный британской монархии и правлению Елизаветы II, вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2021 года. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарлза и принцессы Дианы.

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